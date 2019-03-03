Rıfat Erdem'in seçim irtibat bürosu açıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem'in seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.

Adıyaman SGK İl Müdürlüğü arka tarafında bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün ve çok sayıda partili katıldı. MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'a partililer büyük ilgi gösterdi.

Seçim irtibat bürosu açılışında konuşan MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin özgün, “31 Martta bir yerel seçim var. Bu yerel seçimde belediye başkanı, il genel meclis adayı ve belediye meclis üyeleri seçilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman'ın il, ilçe ve beldelerinde her yerde adaylarını göstermiştir. Milliyetçi Hareket Partisinin belediye başkanlığı seçiminde hiçbir parti ile iltifakı yoktur. Belediye başkan adayımız Rıfat Erdem'dir” dedi.

Daha sonra konuşan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise, “Adıyaman bu kadar güzelliğin içerisinde uzun bir zamandır adı gibi çile çekmektedir. Adıyaman'a İstanbul'dan bakanlar, Trabzon'dan bakanlar, Paris'ten bakanlar, uzaklardan bakanlar Adıyaman'da terör varmış gibi kafalarında böyle bir algı oluşturuyorlar. Oysa Adıyaman, namuslu insanların memleketi, Adıyaman vatansever insanların memleketi, bu algıyı değiştirmenin zamanı gelmiştir. Bu ön yargıların zamanı gelmiştir. Bu kaderi değiştirmenin yolu 31 Mart günü sabah kalkıp sandığa gidip, Osmanlının 3 kıtaya nam saldığı 3 hilalli bayrağın altına evet mührünü vurmaktır. Evetler kaderimizi değiştirecek” şeklinde konuştu.

İlin sorunlarından da bahseden Milletvekili Taşdoğan, “Adıyaman'da bazı sorunlar var. Vadiyaman diye bir proje başlatmışlar, ihalesini yapmışlar, her şeyini yapmışlar ama kazma vuran yok. Takipçisi olacağız, o kazmayı vurduracağız. Rabbim nasip ederse kardeşim Rıfat Erdem onu tamamlayacak. 400 Yataklı Devlet Hastanesinin yanında kötü kokular var, çöplükler var. Bunlar belediyenin görevi. Bu görevi Rıfat Erdem yapacak. Milliyetçi Hareket Partisine destek verin güç verin neler yapabileceğini sizler biliyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisini Adıyaman'da iktidar yapalım ve Adıyaman'ın kaderini değiştirelim, Adıyaman hizmet ile tanışsın” ifadelerini kullandı.

Milletin hizmetkarı olduklarını söyleyen Milletvekili Taşdoğan, “Bizler milletin efendisi değil hizmetkarıyız. Bu millet gibi yaşarız, sizler ne yiyip, içiyorsanız bizlerde aynısını yer ve içeriz ama onlar öyle değil onlar köşklerde yaşarlar. Çocukları yurt dışında okurlar. Hiç birinizin derdi dertleri değildir. Bizim derdimiz sizin derdinizdir” cümlelerini kullandı.

İltifak konularına da değinen Milletvekili Taşdoğan, “Bizim Adıyaman'da iltifakımız yok, başka yerlerde var. Birileri gibi gizli kapaklı iltifak yapmadık. Efendim aday çıkartmıyoruz, şu aday bize yakın demedik. Onu sen al bunu da ben alım diye davar pazarlığı gibi pazarlığa girmedik. Net bir şekilde Türkiye'nin bazı illerinde ortak adaylar, bazı illerinde tek adaylar seçime girdik. Adıyaman'da MHP olarak üç hilalli bayrağın gölgesinde seçime giriyoruz. Yapsaydık gizlemezdik. Allah'ın bildiğini kuldan gizlemeyiz, yapmadık, yaptığımızı da söyleriz” diye konuştu.

MHP Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem ise konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajları vererek, MHP'nin 31 Martta sandıkları patlatacağını belirterek kapı kapı dolaştıklarını, çalışmalara aralıksız bir şekilde devam ettiklerini söyleyerek projelerinden bahsetti.

Yapılan konuşmaların ardından MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem ve parti yöneticileri tarafından seçim irtibat bürosunun açılışı dualar eşliğinde gerçekleştirildi.