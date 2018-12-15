Adıyaman'da öğrencilerin Robotik Kodlama Kursu açılması yönündeki talep üzerine halk eğitim merkezi kurs açtı.

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi tarafından ilk kez Robotik Kodlama Kursu açıldı. Öğrencilerin talebi üzerine açılan kursa ilgi oldukça fazla. Halk eğitim merkezi tarafından ilk defa açılan kursta 26 üniversite öğrencisi kurs görüyor. Kursa katılım her geçen gün talep geliyor. Halk eğitim merkezi bu kursun bitiminin ardından ikinci kursu açmayı planlıyor.

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç kurs ile ilgili bilgi vererek, “Teknoloji her geçen gün baş döndürücü bir şekilde gelişiyor. Teknoloji hayatımızın her alanına girdi. Daha önce halk eğitim merkezimizde bilgisayarla ilgili yada hızlı klavye ile ilgili kurs talepleri gelirdi. Ama bu gün Robotik Kodlama Kursu açılması için başvuru yapıyorlar. Çok yoğun bir talep oldu. Halk eğitim merkezi olarak buna duyarsız kalmadık. Şuanda üniversite öğrencisi 26 kursiyerimiz kursa katılıyor. Amacımız gençlerimizi teknolojiye hazırlamak ve baş döndüren teknolojiyle beraber çocuklarımızı büyük yazılım şirketlerine hazırlamaktır. Kurslar yaklaşık 2 ay sürüyor. Bu kurs bitiminden sonra yeni kurs açacağız” dedi.

Kurs eğitimcisi Recep Biçer, halk eğitim merkezinin verdiği fırsat ile gençlere robotik kodlama eğitimleri verdiklerini belirterek, “Yazılım kodlama geleceğin dünyasıdır. Geleceğin dünyasında yer almak istiyorsak bu donanımların alt yapısında yer almamız lazım. Tüketim toplumu olmaktan üretim toplumu olacağız” ifadelerini kullandı.