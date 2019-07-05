Römorka çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde park halindeki traktörün römorkuna çarpan motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erkenek Mahallesi çıkışında yol kenarında park halinde bulunan Cafer A.'ya ait traktörün römorkuna, Bünyamin A. (18) idaresindeki plakasız motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan Mehmet M. ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.