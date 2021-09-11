İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden H.K. isimli şahsın üzerinde ve aracında ruhsatsız tabanca ile dolaştığı bilgisi alınması üzerine şahsa ait araç Dağdeviren yolunda durdurularak kontrol edildi.


Şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili adli işlemler sürdürülüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.