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Rüzgar, EDS direğini devirdi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde bulunan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) uyarı levhası şiddetli rüzgar nedeniyle yolun ortasına devrildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde bulunan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) uyarı levhası şiddetli rüzgar nedeniyle yolun ortasına devrildi.


Malatya karayolu üzerinde bulunan yaklaşık 18 metre genişliğinde olan EDS uyarı levhası, şiddetli rüzgar nedeniyle yolun ortasına düştü. Levhanın yol ortasına düşmesi sonucunda trafikte aksamalar oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisleri çevre güvenliğini aldı. Olay yerine gelen çağrılan iş makinesiyle uyarı levhası yoldan kaldırıldı.

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