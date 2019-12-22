İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Saat Kulesi kav?a??ndaki yo?unluk azalt?lacak

Ad?yaman Belediyesi’nden yap?lan a??klamada, Saat Kulesi kav?a??nda meydana gelen trafik yo?unlu?unu azaltmak i?in bir dizi ?nlemler al?nd??? belirtildi.

Ad?yaman Belediyesi'nden yap?lan a??klamada, Saat Kulesi kav?a??nda meydana gelen trafik yo?unlu?unu azaltmak i?in bir dizi ?nlemler al?nd??? belirtildi.


Yap?lan d?zenlemelerle ilgili bilgi veren yetkililer, Saat Kulesindeki d?zenlemeler kapsam?nda ilk olarak kav?a?a yak?n durumda bulunan otob?s dura??n?n 100 metre ileriye ta??nd???n? belirterek, ?al??malar?n devam edece?ini dile getirdi.


Yetkililer ayr?ca, belediye otob?slerinin yan? s?ra ziyaret, Esentepe ve Karap?nar minib?slerinin ge?ti?i g?zergah? kullanan vatanda?lar? ma?dur olmamalar? i?in, durak de?i?ikli?i konusunda uyard?.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.