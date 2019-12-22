Saat Kulesi kav?a??ndaki yo?unluk azalt?lacak

Ad?yaman Belediyesi’nden yap?lan a??klamada, Saat Kulesi kav?a??nda meydana gelen trafik yo?unlu?unu azaltmak i?in bir dizi ?nlemler al?nd??? belirtildi.
Ad?yaman Belediyesi'nden yap?lan a??klamada, Saat Kulesi kav?a??nda meydana gelen trafik yo?unlu?unu azaltmak i?in bir dizi ?nlemler al?nd??? belirtildi.
Yap?lan d?zenlemelerle ilgili bilgi veren yetkililer, Saat Kulesindeki d?zenlemeler kapsam?nda ilk olarak kav?a?a yak?n durumda bulunan otob?s dura??n?n 100 metre ileriye ta??nd???n? belirterek, ?al??malar?n devam edece?ini dile getirdi.
Yetkililer ayr?ca, belediye otob?slerinin yan? s?ra ziyaret, Esentepe ve Karap?nar minib?slerinin ge?ti?i g?zergah? kullanan vatanda?lar? ma?dur olmamalar? i?in, durak de?i?ikli?i konusunda uyard?.