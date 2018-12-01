Sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Müftülüğün gençlik koordinatörlüğünü tarafından düzenlenen haftalık sabah buluşmaları etkinlikleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ulu Camiinde düzenlenen sabah namazı buluşmaları Cami Müezzini Mustafa Yılmazın Kuran okuması ile başladı. Kılınan sabah namazı sonrası Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, tarafından dualar okundu. Yapılan dualarla son bulan program sonrası cami cemaatine çorba ikramında bulunuldu.