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Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu

Adıyaman’da bir genç kızın saçlarından tutularak yerlerde sürüklenmesi ve tekmelenmesi pes dedirtti.

Adıyaman'da bir genç kızın saçlarından tutularak yerlerde sürüklenmesi ve tekmelenmesi pes dedirtti. Genç kızların kavgasındaki dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında iki grup genç kız arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Genç kızların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden kızlardan biri kavga ettiği diğer kızı saçlarından tutarak yere fırlattı. Diğer kızlar ise arkadaşlarının saçlarından tutarak yere fırlattığı kızı kaldırmak yerine tekmelemeye başladı. Dakikalarca süren o dehşet kavga anları ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.


Feci şekilde dövülen genç kız, vatandaşlar tarafından kurtarılarak olay yerinden uzaklaştırıldı.

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