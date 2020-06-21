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Sadaka kutusunu çalan şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir işyerindeki sadaka kutusunu çalan şahıs tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir işyerindeki sadaka kutusunu çalan şahıs tutuklandı.


Geçtiğimiz hafta Kahta ilçesi Fatih mahallesinde bulunan bir yerinde içinde 700 TL olduğu sadaka kutusu çalındı. Olayın ihbar edilmesinin ardından Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği soruşturma başlattı. Parmak izi çalışması ve bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren şahsın F.K (18) olduğunu belirledi.


Gözaltına alınan şahs, önce emniyete sonra adli makamlara sevk edildi. F.K (18), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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