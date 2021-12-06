Sağlık çalışanları iş bıraktı

Sağlık çalışanlarının tamamının ücretlerine zam yapılması için geçtiğimiz hafta 1 saat iş bırakan sendika üyeleri bu gün basın açıklaması yaparak, 1 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Necdet İrfan Tokur, tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasında sağlık çalışanlarının hepsine zam yapılması gündeme getirildi.

Tokur açıklamasında, “Bizim talebimiz ve tüm sağlık çalışanlarının beklentisi makul, sürdürülebilir ve kalıcı bir ücret politikasının benimsenmesi sağlık çalışanlarımızın tamamının bundan faydalanmasıdır.

Doktorlarımız zammı hak ediyorlar, yapılsın bir itirazımız olmaz, olamaz. Bizim isteğimiz tüm sağlık çalışanlarının ücretlerinin arttırılmasıdır. Çünkü sağlık çalışanlarımızın tamamı ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. Çünkü tüm sağlık çalışanlarının ücretleri erimiştir. Bir günde hem açıklanıp hem de TBMM'de kabul edilen düzenleme eksik olmuştur. Sağlık çalışanları bir bütündür. Sağlık hizmetleri bir ekip işi olduğuna göre bu ekibin her bir çalışanı değerlidir. Bizde çalışanlara bir bütün olarak bakarız. Ne ayrımcılığı kabul ederiz, ne de ekonomik kayıplarımızın görmezden gelinmesine razı oluruz” dedi.

Talepleri dile getiren Tokur, “Talebimiz çalışanların ekonomik sıkıntıların giderilmesi içindir. Çalışanları memnun edecek, sağlık kurum ve kuruluşlarının tamamında görev yapan çalışanları kapsayacak makul bir ücret artışı bekliyor ve ümit ediyoruz. Sağlık müdürlüklerinden, toplum sağlığı merkezlerine, aile hekimliğinden acil sağlık hizmetlerine, Bakanlık Hastanelerimizden, Üniversite hastanelere kadar velhasıl sağlık kurum ve kuruluşlarımızın tamamında görev yapan tüm çalışanlarımız ve mesai arkadaşlarımıza bu artış yapılmalıdır. Bundan faydalanmalıdırlar. TBMM'de bu konuda düzenleme yapılacağı yetkililer tarafından ilan edilmişse de biz bunun bir an önce hayata geçmesini, kamuoyu ile paylaşılmasını istiyoruz. Mücadelemizde kararlıyız, sağlık çalışanları ile birlikte hakkımızı almanın gayretindeyiz” diye konuştu.