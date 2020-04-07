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Sağlık çalışanlarına çiğköfte ikram edildi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına çiğköfte ikramında bulunuldu.


Adıyaman Aşçılar ve Pastacılar Derneği Sait Önder, korona virüsle en etkin mücadeleyi veren sağlık personellerini yalnız bırakmadı. Sağlık personeline moral vermek ve destek vermek için bin kişilik çiğköfte hazırlayan Sait Önder, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çiğköfteyi dağıttı.


Öğle yemeği vaktinde tüm personele çiğköfte ikramında bulunan Sait Önder, “Zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde bizlerin sağlığı için hayatlarını tehlikeye atan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Büyük bir özveri ile çalışan ve toplumun sağlığı için kendi sağlıklarından taviz veren sağlık çalışanlarımın yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu gün olduğu gibi bundan sonrada sağlık çalışanlarımızla birlikteyiz” ifadelerini kullandı.

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