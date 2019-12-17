Sağlık ekipleri, dağ başında hastayı 4 kilometre taşıdı

Adıyaman'da, odun toplamak için gittiği dağda aniden fenalaşan adam, sağlık ekiplerinin kendisini 4 kilometre taşıması sonrası hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Bölükyayla Beldesine bağlı Boğazkaya Köyünde ikamet eden Aziz Gündüz (74), odun toplamak için köy yakınlarındaki dağa çıktı. Burada bir süre odun toplayan Gündüz, göğüs ağrısı ve baş dönmesi şikayetiyle 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Durum üzerine kısa sürede köye gelen sağlık ekipleri, dağlık alanda yol bulunmaması nedeniyle ambulansı bırakarak köylülerle beraber dağa çıktı. Burada bulunan Aziz Gündüz'e, ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Gündüz'ü dağdan ambulansın bulunduğu noktaya taşıdı. 4 Kilometre boyunca Aziz Gündüz'ü taşıyan sağlık ekipleri daha sonra Gündüz'ü alarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi. Aziz Gündüz'ün yaklaşık 40 gün önce kalp ameliyatı olduğu öğrenildi. Hasta yakınları ile köylüler, Aziz Gündüz için yoğun çaba sarf eden 112 Acil Sağlık ekiplerine teşekkür etti.