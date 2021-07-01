Sağlık Müdürü Öz ‘aşı' çağrısı yaptı

doz aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından açıklamada bulundu, “İki doz Covid aşısını olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız bugünden itibaren tercih ettikleri Biontech veya Sinovac ile 3. doz aşılarını merkez ve ilçelerimizdeki tüm hastanelerimizde, toplum sağlığı merkezlerimizde, aile hekimliklerimizde, mobil aşı stantlarımızda yaptırabilirler. Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda bekleme süresi 6 aydan 3 aya indirildiğinden, korona virüs hastalığını geçirmiş olan kişiler, aşılarını hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir.

Yine Bilim Kurulunun belirlediği takvim doğrultusunda Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımız, ikinci dozlarını 6 hafta yerine 4 hafta sonra olabileceklerdir.

Kamu ve özel tüm hastanelerimiz ve toplum sağlığı merkezlerimizde hafta sonları dahil saat 8:00 ile 24:00 arasında; aile hekimliklerinde ise mesai saatleri içerisinde randevulu veya randevusuz 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımıza ücretsiz Covid aşısı yapılmaktadır.

Ayrıca havaalanı, otogar, AVM ve halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kurulan mobil aşı stantlarında, aşılama hizmeti verilmektedir.

Vaka sayımızın oldukça azaldığı bugünlerde, ilimizdeki vaka sayısının yükselmemesi maske, mesafe, temizlik ve diğer tedbirlere ek olarak aşı yaptırmakla mümkün olacaktır. Pandemi süresince gösterdikleri özveri ve hassasiyet sebebiyle tüm halkımıza teşekkür ediyor, henüz aşı yaptırmayan herkesi gönül rahatlığıyla aşı olmaları için aşı merkezlerimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.