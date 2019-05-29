Sağlık Müdürü Öz sıcak hava konusunda uyardı

Dr. Erdoğan Öz, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları ve nemdeki artış gerekli önlemler alınmadığı takdirde çeşitli sağlık problemlerini beraberinde getireceğine dikkat çeken Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, yaz aylarında sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışıldığını söyledi.

Vatandaşları uyaran Erdoğan Öz, “Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Özellikle dört yaşından küçük çocuklar ve 65 yaş üzeri yaşlılar olmak üzere, yalnız yaşayanlar, özürlüler, bakıma ihtiyacı olanlar, gebeler, aşırı kilolular, açık alanda çalışanlar, şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, beyin-damar hastalıkları, psikolojik hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi kronik hastalığı olanlar, tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçlarını sürekli kullanmak zorunda bulunan hastalar ile alkol ve madde bağımlıları bu durumdan daha fazla etkilenebilmektedir.

Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (10.00-16.00) mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalıdır.

Dışarıda bulunulduğunda açık renkli, hafif, bol ve pamuklu kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli, geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyilmeli ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanılmalıdır” dedi.

Su tüketiminin önemli olduğuna işaret eden Öz, “Dışarıda çalışması gerekenler mümkün oldukça güneşten koruyucu önlemler almaya ve sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmelidir. Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalıdır. Araçların iç ısıları, klima olsa dahi park edildikten çok kısa süre sonra yükselmektedir. Araç terk edilirken herkesin dışarı çıktığından emin olunmalıdır. Kapalı alanlar iyi havalandırılmalıdır. Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş alınmalı; bunun mümkün olmadığı durumlarda ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmelidir. Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) sıvı tüketilmelidir. Vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral almasını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmelidir. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içecekler vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açtığı için tüketilmemelidir. Yağlı besinler ve yağda kızarmış gıdalardan kaçınılmalıdır Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin, tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulma riski olan besinler (et, yumurta, süt, balık vb.) açıkta bekletilmemeli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmelidir” diye konuştu.

Güneş veya sıcak çarpması acil olarak tedavi edilmezse kalıcı hasara veya ölüme neden olabileceğini vurgulayan Öz, “Bilinç kaybından önce tedaviye başlanması durumunda iyileşme şansı oldukça yüksektir. Kişinin ateşi 39C' nin üzerindedir, deri kuru, kırmızı ve sıcaktır, terleme yoktur, bulantı kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, göz çukurlarının belirginleşmesi ve görme netliğinin bozulması ile komaya kadar gidebilen şuur bulanıklığı veya kaybı vardır. İlk yardımda, kişi hemen serin ve hava akımı olan bir yere alınmalı, sıkı giysileri gevşetilmeli, soğuk su veya soğutucularla (vantilatör, klima vb.) soğutulmaya çalışılmalı ve bilinç kontrolü yapılmalıdır. Bilinç kapalı ise kesinlikle içmesi için sıvı verilmemeli ve en yakın sağlık kuruluşuna götürülmeli yada 112 Acilden yardım istenmelidir. Gerekli durumlarda havayolu açılmalı ve suni solunum yapılmalıdır. Sıcak bitkinliği ise sıcak çarpmasına benzer olup daha hafiftir. Aşırı terleme vardır,deri soğuk ve nemlidir. İlk yardımda hastaya bol miktarda sıvı verilir, hasta sırt üstü yatırılarak bacakları yükseltilir. Güneş Yanıkları uzun süreli güneş ışığına maruz kalmakla meydana gelir. Deri kızarık, ağrılı ve aşırı derecede sıcaktır. Eğer etkilenen kişide ateş, bül (su toplanması) ve şiddetli ağrı varsa veya 1 yaşından küçükse en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Güneş yanığından korunmak için güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınılmalı, güneş yanığı olan yerler soğuk su ile silinmeli, etkilenmiş bölgelere nemlendirici tıbbi losyon sürülmelidir. Yağ, salça, yoğurt ve diş macunu vb. maddeler kesinlikle sürülmemeli, büller patlatılmamalıdır” ifadelerini kullandı.