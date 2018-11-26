Sağlık personellerine başarı belgesi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde verilen sağlık hizmetlerinin yanı sıra öz veriyle çalışan sağlık çalışanlarının moral ve motivelerini attırmak amacıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan ve hastane yönetimi tarafından başarı belgesi takdim edildi.

Yoğun bakım ünitesi ve dahiliye servisinde görevli sağlık personellerini makamında ağırlayan Başhekim Doğan, sağlık çalışanları ile bir süre sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Sıcak sohbet havasında gerçekleşen program sonrası Başhekim Doğan, Hastane Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Hulisi Fırat, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Yakub Çelik sağlık çalışanlarına başarı belgeleri verildi.