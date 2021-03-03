Sağlık yatırımları devam ediyor

Ahmet Aydın, tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da özellikle sağlık alanında yapılan yatırımların ‘dur durak' vermeden devam edildiğini vurguladı.

Milletvekili Aydın, “Sağlık hizmetleri bakımından da milletvekili arkadaşlarımızla beraber takip ve gayretlerimiz olanca hızıyla sürmekte, Adıyamanımızın ve ilçelerinin sağlık yatırımlarıyla her türlü gereksiniminin giderilmesi, proje ve yatırımların hızlandırılması ve memleketimize kazandırılması için somut adımlar atılmaya devam etmektedir.

Özellikle tüm dünya gibi geçirmiş olduğumuz salgın döneminde de aciliyet ve önem arz eden tüm gereksinimlerinin karşılanması için de hamdolsun hızla sonuç almaktayız.

30 ünitlik Kahta Diş Hastanesi (ADSM) yapım ihalesi 1 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası (Barbaros Mahallesi) yapım işi ihale ilanına çıkmış olup, 5 Mart 2021 tarihinde ihalesi yapılacaktır.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası (Petrol Mahallesi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) yapım işi, UMKE Birimi ve Deposu, Sağlık Müdürlüğü Deposu, Soğuk Zincir Aşı Deposu, Garaj yapım işi ihale ilanına çıkmış olup, 4 Mart 2021 tarihinde ihalesi yapılacaktır.

150 Yataklı Adıyaman Devlet Hastanesi projesi devam etmekte olup proje bitimi müteakip inşaat yapım aşamasına geçecektir.

35 Yataklı Çelikhan Devlet Hastanesi ve lojmanları projesi devam etmekte olup proje bitimi müteakip inşaat yapım aşamasına geçecektir.

Adıyamanımızın ve ilçelerinin özellikle yaşamış olduğumuz böyle bir dönemde sağlık hizmetlerinden en modern, hızlı ve kaliteli bir şekilde yararlanması için her daim çalışmaya devam edeceğiz. Yapımı devam eden ve yapılacak olan bu yatırımların şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Desteklerini ve emeklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya, tüm milletvekilli arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.