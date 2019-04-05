‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' yarışmasının ödülleri verildi

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yetenek yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen yarışmaya Adıyaman'dan ilk, orta ve lise öğrencilerinden bin 600 kişi katıldı. Adıyaman genelinde eser sayısı bakımından Türkiye 17.si oldu.

Aralık ayında başlayan ve Mart ayında komisyon üyeleri tarafından resim, afiş ve karikatür görsel alanda, kompozisyon, şiir ve hikaye ise edebi alanda değerlendirildi.

Değerlendirme sonrasında dereceye giren öğrenciler için Belediye Konferans Salonunda ödül töreni düzenlendi.

Yarışmada edebi eser alanında ilkokulda Büşra Ulu, ortaokulda Hümeyra Ertan, lisede Esra Nur Kırmızı, görsel eser alanında ilkokul Meryem Koçyiğit, ortaokul Meryem Bozan, lise Servan Çetinkaya birinci oldu.

Ödül töreninde konuşan Yeşilay Başkanı Hakan Özöncel, “Yeşilay olarak yılda ortalama 3 proje gerçekleştiriyoruz. Bu konuda kurumlarımızın çok güzel desteğini alıyoruz. Bu bize çalışmalarımızda bize güç veriyor. Gençliği ihmal edersek, neslimizi ihmal edersek, geleceğimizin imha olacağını bilmemiz lazım. Biz gençlerimize güveniyoruz. Onlara her türlü yardım ve fedakarlığı yapmaya hazırız. Özellikle bağımlılık konusunda gençlerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Eğer siz kendi zihninizi sağlıklı tutabilirseniz, Türkiye'nin geleceği o kadar aydınlık olacak” diye konuştu.

Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk ise konuşmasında, “Bağımlılıkla ilgili mücadelede bizler sonuca ulaşmaya çalışırken, çocuklarımızın yeteneklerini keşfetme ve onu geliştirme olanağı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sayede çocuklarımız hem yeteneklerinin farkına varıyor, hem de bunu bir esere dönüştürerek bağımlılık ile ilgili oluşturulmaya çalıştığımız alana katkı sağlıyorlar.

2011 yılında başlatılan bu sürecin, farkındalığı artırmak ve daha fazla muhataba ulaşmak amacıyla da Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında 24.11.2016 tarihinde atılan imzalar ile protokole bağlanması Bakanlığımızın bu konudaki hassasiyetini göstermek açısından son derece önemlidir.

İmzalanan bu protokol doğrultusunda düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışmasına her yıl on binlerce öğrencimiz başvuru yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk, orta ve lise kademelerinde örgün eğitim veren okullarda gerçekleştirilen yarışmaya bu yıl ilimizde bin 600 öğrencimiz eserleri ile başvurmuş olup Türkiye çapında başvurularda ilimiz 17. sırada bulunmaktadır.

Bugün burada ilimizde görsel eser ve edebi eser alanında il derecesine giren 6 öğrencimizin ödüllerini vermek için buradayız. Başta dereceye giren çocuklarımız olmak üzere bu işe katkı veren öğretmenlerimizi, velilerimizi, emek vererek eser gönderen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz” dedi.

Törende Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Emniyet Müdürü Metin Alper, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, öğretmen ve öğrenciler katıldı.