İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sahabe Projesi hızla ilerliyor

Sahabe Safvan bin Muattal Hazretlerinin külliyesi ve cami inşaatı hızla ilerliyor.


Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve beraberindekiler Sahabe Hz. Safvan bin Muattal türbesi ve camisindeki inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.


İnşaat çalışmalarında gelinin nokta ile ilgili firma görevlilerinden bilgiler alındı. 2017 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilerek yapımına başlanılan cami ve külliye inşaatı 2019 yılının Aralık ayında İBB tarafından tasfiye edildi.


İBB'nin bu kararının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer desteklerle birlikte cami ve külliye inşaatına yeniden başlandı. İlbank tarafından projenin devam etmesi için 5 milyon TL ödenek çıkartıldı.


Milletvekili Ahmet Aydın, Sahabe Safvan bin Muattal Hazretlerinin külliye ve camiindeki inşaat çalışmalarını yerinde incelediklerini, bu nadide projeyi en kısa zamanda bitirmek için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.