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Sahada yumruk ve tekmeler havada uçuştu

Adıyaman 2.

Amatör Küme Play-Off maçında futbolcular tekme ve yumruklarla bir birine girdi.


Adıyaman Altınşehir Mansur Yardımcı Stadı'nda Fatih Gençlik Spor ile Bölükyayla Spor karşılaşmasında yeşil saha karıştı. Gergin anların yaşandığı maçta futbolcular birbirine saldırarak tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yaşanılan kavgaya alanda hazır bekleyen polis ekipleri müdahale etti. Maç hakemleri tarafından bir süre bekletilen maç, futbolcuların sakinleşmesinin ardından yeniden kaldığı yerden devam etti. Polis ekipleri saha çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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