Adıyaman'da 28 Eylül Dünya Kuduz Farkındalık Günü nedeniyle sahipli ve sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapıldı.

Adıyaman Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Adıyaman Veteriner Hekimler Odası, Demokrasi Parkında çadır açtı. Burada veteriner hekimler tarafından hayvanlara kuduz aşısı yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Hekimi Yusuf Işık, Dünya Kuduz Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak için bu etkinliği yaptıklarını ve hayvan sahiplerinin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Işık, ücretsiz aşı yaptıklarını belirterek, farkındalığı oluşturmak adına güzel bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Adıyaman Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Öztürk ise yaptığı açıklamada, “Burada amaç farkındalık oluşturarak halkın bilinçlenmesini sağlamaktır. Kuduz hastalığı ölümle sonuçlandığı için halen en önemli zoonozlardan biri olarak kabul edilmektedir.

Kuduz 150'den fazla ülkede görülen aşı ile önlenebilir viral bir hastalık olmasına rağmen dünyada her yıl yaklaşık 59 bin kişinin bu hastalık nedeniyle öldüğü unutulmamalıdır.

Kuduz virüsü merkezi sinir sistemini enfekte ederek ölüme yol açan, hayvanlardan insanlara bulaşan viral bir hastalık olup başta yarasalar, çakal, kurt ve tilki gibi doğadaki vahşi memeliler ve eğer aşılanmamışlarsa köpek, kedi, inek, eşek gibi evcil memeli hayvanlar arasında varlığını sürdürür.

Kuduzun başlıca bulaşma yolu enfekte hayvanların ısırmasıdır. Ayrıca, bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozalardan da enfekte olmuş hayvanın salyası ile bulaşabilir. Hastalık belirtileri virüsün vücuda giriş yeri ve miktarına göre yaklaşık 3-8 hafta sonra ortaya çıkar. Gelişmiş ülkelerde köpeklerden kaynaklanan kuduz vakaları artık tarihe karışmıştır. Ölümlerin tamamı koruyucu hekimlik ve aşılama uygulamalarının yeterince yapılmadığı az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Yüzde 100 engellemenin mümkün olabildiği bu hastalığın ülkemizde de görülüyor olması utanç vericidir. Kuduzun ülkemizde de tamamen engellenebilmesi için koruyucu hekimlik ve aşılama ön plana çıkarılmalıdır” diye konuştu.