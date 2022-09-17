Şahsın üzerinden silah çıktı

Adıyaman'da jandarmanın durumundan şüphelendiği şahsın üzerinde yapılan aramada 1 tabanca ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Altınşehir Mahallesinde gece 01.30'da icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan bir kişinin üzerinde yapılan kontrollerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 16 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.