İhlas Haber Ajansı

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Şahsın üzerinden silah çıktı

Adıyaman’da jandarmanın durumundan şüphelendiği şahsın üzerinde yapılan aramada 1 tabanca ele geçirildi.

Adıyaman'da jandarmanın durumundan şüphelendiği şahsın üzerinde yapılan aramada 1 tabanca ele geçirildi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Altınşehir Mahallesinde gece 01.30'da icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan bir kişinin üzerinde yapılan kontrollerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 16 adet fişek ele geçirildi.


Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

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