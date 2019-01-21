Sahte banknot ele geçirildi

Adıyaman'da piyasaya sahte para süren 3 kişi, sahte banknotlarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesinde bir kişi sahte banknot ile alışveriş yapmak istedi. Alış verişi yaptıktan sonra işyerinden şahsın ayrılması üzerine işyeri çalışanı durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Sahte para ihbarıyla ilgili başlatılan çalışma neticesinde A.C., F.D. ve G.O. isimli 3 şüpheli üzerlerinde toplam 4 bin 400 TL sahte banknotlarla birlikte yakalandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.