Sahte plaka basımına polis baskını

Adıyaman'da, sahte plaka basımı yapan bir iş yerine yapılan operasyonda çok sayıda sahte plaka ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde sahte plaka basımı yapılan bir şahsa ait 2 farklı iş yeri tespit edildi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri belirlenen her iki adrese de eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1 adet plaka basımında kullanılan pres makinası, 1 adet basılan plakaların boyanmasında kullanılan boya makinası, 2 adet plaka basım şablonu, 114 adet plaka basımında kullanılan harf kalıbı, 81adet plaka basımında kullanılan rakam kalıbı, 7 adet basımı yapılmış ve boyanmış hazır vaziyette plaka, 3 adet basımı tamamlanmış boyanmamış vaziyette plaka, 482 adet boş plaka levhası, kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 29 adet fişek ele geçirildi.

Malzemeler polis ekiplerince gözaltına alınırken resmi belgede sahtecilik suçundan B.M., isimli şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.