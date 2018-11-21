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Sahte polis muhabiri uyuşturucu ile yakalandı

Adıyaman’da kendisini polis muhabiri olarak tanıtan şahıs uyuşturucu ile yakalandı.

Adıyaman'da kendisini polis muhabiri olarak tanıtan şahıs uyuşturucu ile yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Ş.Ü. idaresindeki otomobil takibe alındı. Otomobil Adıyaman-Gölbaşı karayolunda durduruldu. Otomobilde yapılan aramalarda 150 gram metamfatamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şahsın üzerinde yapılan aramalarda sahte polis muhabiri kartı bulundu. Sahte kart ile kendisini polis muhabiri olarak tanıtan Ş.Ü. gözaltına alındı. Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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