İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sahte rapor çetesi çökertildi

Adıyaman’da, sahte sağlık kurulu raporu düzenleyen çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 4 kişiden 1’i tutuklandı.

Adıyaman'da, sahte sağlık kurulu raporu düzenleyen çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 4 kişiden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahta ilçesinde medikal ürünler satarak faaliyet gösteren bir firma takibe alındı. Polis ekiplerince 6 ay boyunca teknik ve fiziki yapılan takipler sonucunda vatandaşların adlarına habersiz olarak sağlık kurulu raporu düzenlendiği ve bu raporlarla SGK'dan para tahsil edilerek kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratıldığı tespit edildi.


Yapılan çalışmalar neticesinde olayla alakalı Kahta Devlet Hastanesi personellerinden H.Y.S., ile M.T., İ.P. ve Ö.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. Öte yandan yapılan operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.


Emniyette işlemleri tamamlanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 4 kişiden Kahta Devlet Hastanesi personeli H.Y.S., tutuklanarak ceza evine gönderilirken 3 kişi ise serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.