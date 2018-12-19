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Şair-Yazar Abdulvehap Ballı'nın yeni kitabı çıktı

Şair-Yazar Abdulvehap Ballı’nın Aliya isimli yeni kitabı yayımlandı.

Şair-Yazar Abdulvehap Ballı'nın Aliya isimli yeni kitabı yayımlandı.


Daha önce de duvarda asılı düşler,koşu bittikten sonra da koşan atlı Sezai Karakoç ve üniversiteye hazırlık alanında yayımlanmış kitaplarıyla tanınan Abdulvehap Ballı'nın son kitabı raflardaki yerini aldı.


Aliya İzzetbegoviç'in biyografisinden üçüncü yol tercihine, Srebrenica katliamından Dayton Antlaşmasına, İslam deklarasyonundan Doğu ve Batı arasında İslam eserine varana kadar birçok konu yer alıyor.

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