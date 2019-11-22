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Şair-Yazar Abdulvehap Ballı'nın yeni kitabı “Kudüs” çıktı!

Şair-yazar Abdulvehap Ballı’nın yeni kitabı Arşın Arza En Yakın Olduğu Şehir “Kudüs” yayımlandı.

Şair-yazar Abdulvehap Ballı'nın yeni kitabı Arşın Arza En Yakın Olduğu Şehir “Kudüs” yayımlandı.


Duvarda Asılı Düşler, Koşu Bittikten Sonra da Koşan Atlı “Sezai Karakoç” ve Aliya kitaplarıyla tanınan Abdulvehap Ballı'nın son kitabı raflardaki yerini aldı.


Yahudilerin Yeruşalem, Batılıların Jerusalem, Müslümanların Darüsselam olarak andıkları Kudüs'ün bütün dinlerde esenlik yurdu ve barış şehri olarak bilindiğini anlatan kitap, okuyucuyu kutsal imgesi üzerinden bir yolculuğa davet ediyor. Kudüs'ün Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar açısından taşıdığı önemi irdeleyen eser, ütopya ile gerçek arasındaki çatışmanın tevhidin temellerini atan peygamberlerin sesine kulak vermekle çözülebileceğini aktarıyor. Kudüs'ün dünyanın bütün dillerinde barışla anıldığını, barışın da kısa sözcüklerle anlatıldığını ifade eden yazar, barış söz konusu olduğunda kimsenin uzun sözcükler tahammülü olmadığını vurguluyor.

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