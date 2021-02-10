Şair-Yazar Hikmet Kızıl'ın 7. Kitabı okuyucuyla buluştu

Edebiyatçı Yazar Hikmet Kızıl'ın daha önce mizahi hikayelerden oluşan ve çok sevilen “Çay da mı İçmeyek” adlı kitabın devamı niteliğinde olan “Çay İçtik de Ne Oldu” raflardaki yerini aldı.

Mizahi hikayelerin yer aldığı “Çay İçtik de Ne Oldu?” kitabı ile ilgili konuşan Yazar Hikmet Kızıl, “Bu kitabı okurken kelimelerin dünyasında sesler biriktireceksiniz. Bir harfin ardına düşüp cümle orduları ile dayanacaksınız kahkaha ülkesinin kapısına. Kelimelere yeni anlamlar yükleyeceksiniz. Güldükçe yükünüz hafifleyecek. Yaşadıklarınıza kucak açarak harfleri salacaksınız göğe. ‘Çay da mı içmeyek?' diye sormuştuk. Şimdi de 'Çay İçtik de Ne Oldu?' diyerek sizleri keyifli bir yolculuğa davet ediyorum. Yaşadıklarım, şahit olduklarım, güldüklerim ve düşündüklerim var bu kitapta. Salgın günlerinin izlerine de rastlayacaksınız ve mizahın usta ellerine bırakacaksınız kendinizi. Demi kıvamında bir çay, hoş bir sohbet, dost selamı sıcaklığında anlatılanlar ve usta bir kalemin size sunduğu bir demet tebessüm eşliğinde ‘Çay İçtik de Ne Oldu?' diye soracaksınız. Cevabı, kitapta sizi bekliyor” diye konuştu.