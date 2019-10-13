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Sakarya Caddesi'nde kaldırım çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından Sakarya Caddesi’nde kaldırım çalışması başlatıldı.

Adıyaman Belediyesi tarafından Sakarya Caddesi'nde kaldırım çalışması başlatıldı.


Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, caddede daha önce tamamlanan yerlerin dışında kalan kaldırımların yenileneceğini açıklandı. Çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren yetkililere teşekkür eden cadde sakinleri ise yapılacak olan düzenleme ile caddenin daha da hareketleneceğine inandıklarını söyledi.

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