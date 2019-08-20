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Saksıda yetiştirilen hint kenevirleri ele geçirildi

Adıyaman’da, bir ikametin çatısında saksı içerisinde yetiştirilen 5 kök hint keneviri ele geçirildi.

Adıyaman'da, bir ikametin çatısında saksı içerisinde yetiştirilen 5 kök hint keneviri ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bulunan F.D.'ye ait ikamete Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda ikamet çatısında saksı içerisinde yetiştirilen 5 kök hint keneviri ve ikamet içerisinde 27 gram esrar ele geçirildi. Kenevire ve esrara el konulurken F.D., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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