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Salça ve deterjan kutularından kaçak telefon çıktı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri salça ve deterjan kutuları içerisine gizlenmiş kaçak cep telefonlarıyla şarj cihazları ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak aradı. Araçta bulunan deterjan ve salça kutusu içerisi incelendi. Yapılan incelemeler ve çalışmalar neticesinde deterjan ve salça kutularında 30 adet kaçak cep telefonu ile 50 adet şarj cihazı ele geçirildi. Cep telefonlarıyla şarj cihazlarına el konulurken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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