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Şalı ile hem yavru köpeği hem de görenlerin içini ısıttı

Adıyaman’da bir kadın üzerinde bulunan şalını, dondurucu soğukta dışarıda yatan yavru köpeğe sararak ısınmasını sağladı.

Adıyaman'da bir kadın üzerinde bulunan şalını, dondurucu soğukta dışarıda yatan yavru köpeğe sararak ısınmasını sağladı.


Adıyaman kent merkezindeki Atatürk Bulvarı Saat Kulesi kavşağında sabah saatlerinde bir kadın sürücü kaldırımda yatan yavru köpeği fark ederek aracını yolun kenarına park etti. Yavru köpeğin yanına giden kadın, köpeğin üşüdüğünü fark edince üzerinde bulunan şalı yavru köpeğin üzerine örttü. Daha sonra aracına binerek bulunduğu yerden ayrılan kadın gözlerden kaybolurken, göstermiş olduğu örnek davranış hem köpeği hem de görenlerin yüreğini ısıttı.

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