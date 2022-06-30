İhlas Haber Ajansı

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Saman balyaları alev alev yandı

Adıyaman’da, bir çiftlik yakınlarına bırakılan saman balyaları alev alev yandı.

Adıyaman'da, bir çiftlik yakınlarına bırakılan saman balyaları alev alev yandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Büyükkavaklı Köyü yakınlarında bulunan bir çiftliğin yan kısmındaki saman balyaları alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yanan saman balyalarını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yaklaşık 2 bin adet saman balyası yanarak kül oldu.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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