Saman hırsızı yakalandı

Adıyaman’da, saman çaldığı iddia edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Adıyaman'da, saman çaldığı iddia edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Şerefli Köyünde saman hırsızlığına karıştığı iddia edilen E.K., isimli kişi, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Jandarma ekiplerince hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.