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Saman yangını korkuttu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen saman yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen saman yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Bayraktar Mahallesinde ikamet eden Selim E'ye ait samanda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kahta İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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