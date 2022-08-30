İhlas Haber Ajansı

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Saman yüklü tır devrildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde saman yüklü tırın devrilme anı kameralara yansıdı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde saman yüklü tırın devrilme anı kameralara yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Büyükbağ köyü yakınlarında seyir halinde olan saman yüklü bir tırın lastiği çukura girdi. Lastiğin çukura girmesiyle birlikte dengesi bozulan tır devrildi. Tırın devrilme anı ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tırda maddi hasar meydana geldi.

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