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Saman yüklü tırda yangın

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ köyü yakınlarında saman yüklü bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ köyü yakınlarında saman yüklü bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ köyü yakınlarında Mehmet Ali Yamandağ yönetimindeki 02 FC 758 plakalı saman yüklü tırda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Tır dorsesinde bulunan samanların yandığını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Yangında samanlar küle dönerken tır dorsesinde ise maddi hasar oluştu.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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