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Samanlıkta çıkan yangın korkuttu

Adıyaman Besni ilçesine bağlı Oyratlı Köyünde samanlıkta çıkan yangın paniğe neden olduEdinilen bilgilere göre, Besni bağlı Oyratlı Köyünde Seydi Uçar’a ait samanlıkta yangın çıktı.

Adıyaman Besni ilçesine bağlı Oyratlı Köyünde samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu


Edinilen bilgilere göre, Besni bağlı Oyratlı Köyünde Seydi Uçar'a ait samanlıkta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangını fark eden köylüler alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekipleri ile köylülerin müdahaleleri sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda samanlıkta maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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