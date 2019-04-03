Samsat Belediye Başkanı Fırat mazbatasını alarak göreve başladı

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde AK Partiden Samsat Belediye Başkanı seçilen Halil Fırat, İl Genel Meclis Üyeleri Ümit Tuncer, Osman Deniz ve belediye meclis üyeleri mazbatalarını alarak görevine başladı. Adıyaman'da bulunan Samsat ilçe seçim kurulundan mazbatasını alan Başkan Fırat, Samsatlılara hizmet etmek gibi onurlu bir göreve seçilmiş olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, kendisine duyulan teveccühten dolayı teşekkür etti. Başkan Fırat, "Böyle onurlu bir göreve geldiğim için Allah'a hamd ediyorum. Bize oy versin veya vermesin bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bize gösterilen teveccühü asla karşılıksız bırakmayacağımı herkesin bilmesini istiyorum. Belediye meclisimiz, İl Genel meclis üyelerimiz ve belediye çalışanlarımız ile birlikte bugünden itibaren Samsatlıların refah ve mutluluğu için çalışmaya başlıyoruz. Bize verilen her oyun hakkını verecek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize gösterdiği yolda emin adımlarla yürüyerek, gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini göstereceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.