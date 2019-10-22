Samsat Belediyesi araç parkını güçlendiriyor

Adıyaman'ın Samsat Belediye Başkanlığı, araç parkına cenaze nakil aracı da katarak araç parkını güçlendiriyor.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için araç parkını güçlendirmeye çalıştıklarını belirterek, hibe yolu ile yeni bir cenaze nakil aracı edindiklerini belirtti.

Belediye Başkanı Halil Fırat, "Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak eksik araçları tamamlamaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana hizmetlerimizin daha iyi yapılabilmesi için iş makinesi ve araç parkımızı genişletme çalışmalarına devam ediyoruz. Depremin getirdiği sıkıntılara rağmen hem borç ödüyor, hem de hizmet veriyoruz. Samsat ilçemizde vefat eden veya Samsat dışında vefat eden bir vatandaşımızı artık cenaze nakil aracımız ile taşıyacağız” diye konuştu.