Samsat İlçe yöneticileri Kırmacık Köyünde halkla buluştu

Adıyaman'ın Samsat ilçesi yöneticileri Kırmacık köyünde vatandaşlar ile bir araya gelerek güzel bir kaynaşma örneği sundu.

Kırmacık Köyü Muhtarı Bahri Açıkalın'ın daveti üzerine Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkası Halil Fırat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Süleyman Aslan, ilçedeki bütün kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş başkanları, köy ve mahalle muhtarları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu düzenlenen tanışma ve kaynaşma toplantısına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Samsat Müftüsü Metin Kara, Müsluman'ın Müslüman üzerindeki hakları, komşuluk ilişkileri, dargın ve küs olmanın Müslüman'ca bir davranış olmadığı gibi barış ve huzur içerisinde bir arada yaşamanın gerekliliğini anlattı.

Program sonrasında bir açıklama yapan Samsat Kaymakamı Halid Yıldız ise Samsat ilçesinde var olan barış ve huzur ortamının daha da güçlenmesi için bir araya gelme, istişarelerde bulanma ve toplumun refahı için konulan kurallara titizlikle uyulması gerektiğini vurguladı.

Kaymakam Yıldız, "Huzur içerisinde bir seçim süreci yaşadık. Seçimin doğası gereği kazanan ve kaybedenler olacaktır. Önemli olan seçimin kin, kavga ve husumete vesile olmamasıdır. Seçimi geride bırakıp hizmet yarışına girmeliyiz. İki depremin yaşandığı ilçemizde yapacak çok işimiz var. Samsat ilçemizde yaşayan her kesimden, her düşünceden, her görevden vatandaşımızın aynı çatı altında toplanması bizleri mutlu etmiştir. Başta Kırmacık Köyü Muhtarımız olmak üzere emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Görevi devreden muhtarlarımıza tecrübe ve deneyimlerinden faydalanacağız. Yeni seçilen muhtarlarımız ile ihtiyar heyeti üyelerine tekrar hayırlı hizmetler diliyorum" diye konuştu.

Misafirlere şükür mahiyetinde kesilen kurban eti ile yapılan yemek ve tatlı ikramı ile program sona erdi. Kırmacık Köyü Muhtarı Bahri Açıkalın, davete icabet ederek katılım sağlayan bütün herkese teşekkür etti.