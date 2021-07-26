Samsat ilçesinde şehir içi yollar kilitli parke taşı ile döşeniyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde şehir içi yollara kilitli parke taşı döşeniyor.

Samsat Belediye Başkanlığınca yapılan ihale sonucunda şehir içi yolların 23 bin metrekarelik kısmına kilitli parke taşı döşenmeye başlandı. Kilitli parke taşı döşenmesi çalışmalarını yerinde inceleyen Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Kale Mahallesi içerisinde bulunan, Gazi Caddesi, Belediye, 118 Nolu sokak ve çarşı merkezinin ana caddesi ile ara sokaklarında taş döşenmesi çalışmaları yapılacağını söyledi. Başkan Fırat, “Son dört yıl içerisinde yaşanan iki ayrı deprem ve sonrasında ilçemizde doğalgaz sistemi kurulması çalışmaları sonucunda ilçe merkezimizdeki birçok cadde ve sokaklarda yollarımız bozuldu. Değerli Samsatlı vatandaşlarımızın anlayış ve sabrından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak, bizim kaybedecek zamanımız yoktur. İlk etapta 23 bin metrekarelik alanda kilitli parka taşı döşenmesi, bordür ve kaldırım düzenleme çalışması başlattık. Hemen ardından en büyük caddemiz olan Atatürk Bulvarı ile devam edeceğiz. Ve vatandaşa hizmet odaklı çalışmalarımız aralıksız devam edecek" diye konuştu.