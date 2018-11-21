Samsat ilçesinde yeni Tarım Müdürü göreve başladı

Adıyaman'ın Samsat İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Nevzat Kılınç görevine başladı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2016 yılından beri İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan Halil İbrahim Demir'in Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne görevlendirilmesi ile birlikte Sincik ilçesinde Ziraat Mühendisi olarak çalışmakta olan Nevzat Kılınç, Samsat İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görevlendirildi.

İki yıldan fazla Samsat ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan Halil İbrahim Demir'e başarı belgesi veren Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, bu iki yıl içerisinde Samsat ilçesinde iki deprem yaşandığını, Halil İbrahim Demir'in de başarılı bir performans sergilediğini belirterek kendisine yeni görev yerinde başarılar diledi.

Samsat ilçesine yeni görevlendirilen Nevzat Kılınç'a da başarılar dileyen Kaymakam Yıldız, "Hepimizin görevi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde görevimizi ifa ederken, hizmet ettiğimiz bölgenin biraz daha kalkınması, gelişmesi için yoğun çaba sarf etmemiz, bu anlamda her türlü fedakarlığı göstermemiz gerekiyor. Ben her müdürümüze de yeni görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.