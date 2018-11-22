Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2018 yılı ikinci olağan meclis toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Orhan ve Osman Deniz ile köy muhtarları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda, toplantı yeter sayısının olduğu tespit edildikten sonra gündem okunarak Birlik Başkanı Halid Yıldız tarafından açılış konuşması yapıldı.

Kaymakam Yıldız yaptığı konuşmasında, yürütülen 2018 yılında yürütülen çalışma ve projeler konusunda meclise genel bilgiler vererek, 2019 yılında yapılması planlanan çalışmalar ile hazırlanan bütçe taslağı hakkında bilgiler sundu.

Daha sonra 2018 yılı faaliyet raporu, 2019 yılı çalışma planı ve yatırım programı ile 2014 yılı bütçe kararnamesi görüşülerek karara bağlanarak 2019 yılı bütçesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı meclis üyelerinin öneri ve taleplerinin dinlenmesi ile sona erdi.