Samsat'a modern bir kültür ve taziye evi kazandırılıyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesine modern bir kültür ve taziye evi kazandırılıyor.

Samsat ilçesinin merkezi yerinde bir taziye evi yapılması için çalışmalar başlatan Samsat Belediyesi çeşitli kişi ve kurumların da desteğini alarak Osmanlı mimarisine uygun, çok amaçlı olarak kullanılabilen bir taziye evi kazandırıyor. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, vatandaşların bağışları ile Samsat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 160 bin lira destek sağladığını, kendisinin de 160 bin lira bağış yaptığını, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın katkıları ile Mardin taşı temin edildiğini kaydetti. Başkan Fırat, "Depremin izlerini silmeye çalışan Samsat ilçemiz her türlü yatırıma muhtaçtır. Bunun için büyük belediye ve kurumlar ile temasa geçerek bizlere yardım edilmesini istiyoruz. Samsat ilçemizde bir kültür ve taziye evi yapma fikrimiz neticesinde vatandaşlarımız kurulan derneğe bağış yaparak destek oldular. Bizde elimizden gelen desteği sunduk. Binamızı Mardin taşı ile iç ve dışını kaplıyoruz. Başka bir işadamımız şimdiden dört tane salon tipi klima bağışladı. İlçemize modern ve Osmanlı mimarisine uygun, göze hitap eden ve çok amaçlı olarak kullanılabilen bir bina kazandırıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Binamız 300 metrekare olup, iki katlıdır. Geniş salonun dışında mutfak ve tuvalet kısımları mevcuttur. Bahçe duvarını bile Mardin taşı ile kaplayıp çok güzel bir tesis meydana getireceğiz. Mardin mimarisini ilçemize taşıyarak kültürel dokumuzu yansıtmak ve tanıtımını sağlamak istiyoruz. Samsat halkı hizmetin en güzeline layıktır. Daha büyük projelerimiz var. Bunları kısım kısım hayata geçireceğiz" diye konuştu.