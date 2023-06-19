Samsat'ın lavanta bahçesi ilgi odağı oldu

Adıyaman'ın Samsat ilçesi Atatürk Barajı Gölü çevresinde yapılan yatırımlarla yeniden hayat bulurken, özellikle lavanta bahçesi ilgi odağı oluyor.

Samsat Belediyesi Baraj gölü kıyısında yaptığı çalışmalar ile yeniden bir turizm merkezi olmayı hedefliyor. Samsat ilçe merkezine bir kilometrelik mesafedeki baraj gölü kıyısında gemi iskelesi, duba, deniz bisikleti, restoran, çevre düzenlemesi, asma köprü, dev salıncak, piknik yerleri, zıpline gibi yatırımlar vatandaşların uğrak alanı olurken lavanta bahçesi ziyaretçilerin fotoğraf çekme merkezi oldu.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, “Samsat Belediyesi olarak çok kıt imkanlarla halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Farklı bir belediyecilik anlayışı ile vatandaşımızın ekonomik, kültürel, sportif ve sosyal olarak gelişmesini sağlayacak projeler yapıyoruz. Sadece Samsat ilçemize değil, özellikle depremden etkilenen çevre il ve ilçelere de hizmet vermeye çalışıyoruz. Adıyaman başta olmak üzere ülkemizin her beldesinden Samsat'ımıza vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.