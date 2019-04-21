Samsat'ın Uzuntepe Köyü'nde AK Partililer birliktelik yemeği

Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe Köyünde düzenlenen birliktelik yemeği ile AK Partililer bir araya geldi.

Yemek programına AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve il genel meclis üyeleri, Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

İl Genel Meclis Başkanı Osman Deniz'in organizesinde birliktelik yemeğinde konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Samsat ilçesinde birlik beraberliğin çok iyi konumda olduğunu belirterek, 31 Mart yerel seçimlerinde Ak Partiye verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Başkan Dağtekin, "İçeriden ve dışarıdan ülkemize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyorlar. Çeşitli yollarla ülkemizi zayıf düşürmeye çalışıyorlar ama halkımızın desteği ile bütün zorluklara göğüs geriyoruz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah" dedi.

Tepeönü köyünde ise tekrar muhtarlığa seçilen Ziya Ayhan, geniş katılımlı bir yemek vererek, kendisini destekleyen vatandaşlara teşekkür etti.