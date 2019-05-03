Samsat'ın Uzuntepe köyünde zenginleştirilmiş kütüphane açıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyünde çok amaçlı olarak kullanılabilen Z-Kütüphane açıldı.

Okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla "Z Kütüphane" adı verilen, içerisinde satranç masaları, bilgisayar ve kitaplık bulunan çok amaçlı salon açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Ali Fırat, Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, İlçe Müftüsü Metin Kara, Okul Müdürü Mazhar Aktaş, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Şiirler ve türkülerin okunduğu programda ayrıca anasınıfı öğrencilerinin yapmış oldukları resimler sergilendi.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, okuma alışkanlığının arttırılması için oluşturulan bu tür salonların yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Yıldız, "Z-Kütüphanelerin, bilgiye erişimde fırsat eşitliği, sesli ve elektronik kitaplar, modern ve estetik tasarım, pedagojik uygunluk, taşınabilir raflar, ahşap ve kumaşla kaplanmış duvarlar, okuma zevki uyandıran ortam gibi özellikleri bulunuyor. Öğrencilerimizin ilgisinin çekmesi bakımından da oldukça önemli ve güzel bir proje. Öğrencilerimizi okumamaları için hiç bir gerekçe kalmıyor. Kütüphanenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.