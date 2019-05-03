Samsatlı gençler Gaziantep'i gezdi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde eğitimlerini sürdüren liseli gençler Gençlik Haftası Kutlamaları kapsamında Gaziantep'i gezdi.

Samsat Kaymakamlığı koordinesinde, Samsat Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Samsat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan 270 ortaöğretim öğrencisi Gaziantep'te doyasıya gezerek eğlendi.

Gezi kapsamında, Gaziantep Mozaik Müzesini gezen öğrenciler, M.Ö 69 yılında Samsatlı Zozimos tarafından yapılan mozaik büyük bir merakla inceledi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi gezisinde ise üniversite yetkililerince öğrencilere üniversitede bulunan bazı fakülteler tanıtıldı.

Hukuk fakültesi ve güzel sanatlar fakültesi gezilerek bilgiler verildi. Daha sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi gezildi.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve Proje Koordinatörü Mehmet Yelken, Samsatlı gençlere yönelik olarak tertiplenen bu tür gezilerin gençler özerinde olumlu etki bıraktığını belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesinin yararlı olacağını söyledi.

Müdür Yelken, "Gençlerimizin müze ve üniversite gibi kurumları ziyaret etmeleri, oldukça büyük olan ve dünya sıralamasında önemli bir yere sahip Gaziantep hayvanat bahçesinin görülmesi hem güzel bir gün geçirmelerini sağlamakta, hem de üniversite hayatı yolundaki gençlerin hayal gücünü güçlendirmektedir. Gezinin gerçekleşmesinde emeği geçen başta ilçemiz kaymakamı ve belediye başkanı olmak üzere diğer bütün yetkili ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.