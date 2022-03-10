Samsatlı Lukianos konulu söyleşi düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta Bilim ve Sanat Merkezi'nde(Kahta BİLSEM) ünlü düşünür Samsatlı Lukianos'un hayatının anlatıldığı söyleyişi programı gerçekleştirildi.

Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik düzenlenen söyleşide Eğitimci Yazar Mustafa Ekinci, dünyaca bilinen Samsatlı Lukianos'un düşünce yapısı ve eserleri hakkında bilgiler verdi.

Samsatlı Lukianos'un birçok ülkede bilinmesine karşın gerek Adıyaman'da gerek ise Türkiye'de yeteri kadar tanınmadığını belirten Eğitimci Yazar Mustafa Ekinci retorikçe ve tarihin ilk erken bilim kurgu romanı sahiplerinden olan Samsatlı Lukianos'un eserlerinin incelenmesi gerektiğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, programın hazırlanmasında emeği geçen idarecilere, öğretmenlere ve Eğitimci Yazar Mustafa Ekinci'ye teşekkür etti.

Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli tarafından Eğitim Yazar Mustafa Ekinci'ye Teşekkür Belgesi ve Teşekkür Plaketinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Programa, Adıyaman Kültür Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve öğrenci velileri katıldı.